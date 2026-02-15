Украина низкого давления

В Женеве 17–18 февраля пройдет третий раунд мирных переговоров России, Украины и США. Помимо смены места встречи, переместившейся из ОАЭ в Швейцарию, еще одной новостью стало возвращение в переговорный процесс помощника президента РФ Владимира Мединского, снова возглавившего российскую делегацию. Взятый с начала года высокий темп переговоров пока не позволяет выйти из тупика в решении ключевых проблем. В то время как президент Зеленский делает конфронтационные заявления, отвергает территориальные уступки и выдвигает все новые требования по поводу гарантий безопасности, США уходят от жесткого давления на Киев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России Владимир Мединский

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Помощник президента России Владимир Мединский

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Запланированные на 17–18 февраля мирные переговоры в Женеве станут уже третьим в этом году раундом переговорного процесса по украинскому урегулированию, инициированного Вашингтоном и проходящего в формате Россия—Украина—США.

После двух первых раундов в Абу-Даби стороны демонстрируют готовность не снижать темп обсуждения, несмотря на отсутствие признаков прогресса в решении ключевых проблем.

Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, выбор Женевы новым местом переговоров обусловлен тем, что «так синхронизировались графики всех трех сторон».

Самой же громкой новостью пока стала информация о решении Москвы сменить главу российской делегации, которым снова станет помощник президента России Владимир Мединский.

Напомним, что до этого на переговорах в Абу-Даби российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Имеющий наибольший опыт переговоров с украинской стороной, накопленный с момента первых переговоров в Белоруссии в феврале-марте 2022 года, Владимир Мединский в то же время вызывает раздражение Киева и его западных союзников, говорящих о неуместности его «лекций по истории». Комментируя новость о смене первого лица в переговорной команде РФ, президент Зеленский расценил ее как подтверждение того, что Россия якобы намерена отложить принятие решений.

На этом фоне новые предложения Москвы, которые в качестве одного из сценариев могут стать предметом для обсуждения в Женеве, обнародовал в интервью ТАСС член российской делегации заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

«В целом Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления под эгидой ООН»,— отметил российский дипломат. По его словам, такое решение «позволит провести на Украине демократические выборы, привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать полноценный мирный договор и легитимные документы о будущем межгосударственном сотрудничестве».

Идею введения на Украине управления ООН впервые выдвинул в марте прошлого года президент Путин, однако тогда ее не поддержала американская сторона.

В целом российская сторона никак не комментирует ход переговоров по Украине, делая акцент на том, что преждевременная огласка может привести к срыву переговорного процесса.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, переговоры любят тишину, поэтому Москва хранит «вежливое молчание».

Киев идет на переговоры в Женеве с другими приоритетами и, наоборот, стремится максимально перенести обсуждение закрытых вопросов в публичную плоскость. Принявший участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности президент Зеленский использовал этот крупнейший форум евроатлантических союзников для того, чтобы перевести закрытые переговоры по Украине в формат некой открытой международной дискуссии с привлечением максимального числа политиков, дипломатов, экспертов и СМИ.

При поддержке внушительного по представительству мюнхенского зала Зеленский подтвердил невозможность территориальных уступок России и заявил о том, что считает предлагаемые США гарантии безопасности недостаточными. «Американская сторона предложила свободную экономическую зону. Мы сказали, что готовы рассмотреть такие предложения. Но это наша территория. Она должна оставаться нашей территорией. Мы не можем просто уйти. Там живут 200 тыс. украинцев. Мы не сбежали в первый день этой войны, так почему мы должны сделать это сегодня?» — заявил Зеленский, рассуждая о Донбассе. Он также назвал «странной» идею выборов на Украине во время войны и допустил их проведение, только если стране на два месяца предоставят режим прекращения огня.

Не устраивает Киев и сделанное ему американское предложение о гарантиях безопасности. По словам Зеленского, Киев получил от США предложение о 15-летних гарантиях, но рассчитывает их продлить до 30 или 50 лет. «Соглашение о гарантиях безопасности должно быть заключено до любого соглашения о завершении войны. Эти гарантии дадут ответ на главный вопрос: как долго снова не будет войны? И мы надеемся, что президент Трамп услышит нас. Мы надеемся, что Конгресс услышит нас»,— заявил Зеленский.

Таким образом, накануне переговоров в Женеве украинская сторона дала понять, что ни по одному из ключевых вопросов Киев не видит условий для компромисса.

В связи с угрозой переговорного тупика администрация США стоит перед непростым выбором: сохранять ли нынешний статус-кво или усилить давление на Киев, демонстративно продолжающий придерживаться своей прежней линии.

Как сообщила газета The New York Times, «неясно, какие шаги готовы предпринять США, если не получат от Украины желаемого по вопросам территорий и выборов».

Сам же президент Трамп ограничился призывом к Киеву как можно скорее подписать мирное соглашение с Москвой. «Зеленскому нужно действовать быстро. Россия хочет заключить сделку. Ему нужно действовать, иначе он упустит прекрасную возможность»,— предупредил Трамп.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио на конференции по безопасности в Мюнхене сделал несколько иное по тональности заявление, в котором сквозит сочувствие к Киеву и упрек Москве, требующей уступок от Украины. «Для Украины это трудная уступка по очевидным причинам как с тактической, так и с политической точки зрения»,— предупредил в интервью агентству Bloomberg глава Госдепа США.

«Мы продолжим искать решение этой единственной проблемы, которое было бы приемлемо для Украины и которое приняла бы Россия. Возможно, это не сработает, но мы сделаем все, чтобы прийти к сделке»,— добавил Марко Рубио.

Сергей Строкань