Швейцарский горнолыжник Мейяр взял золото Олимпиады в слаломе

Горнолыжник Лоик Мейяр завоевал золото Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо в дисциплине слалом. По сумме двух попыток он показал время 1 минуту 53,61 секунды.

Второе место занял австриец Фабио Гштрайн, отставший на 0,35 секунды. Бронзу взял норвежец Хенрик Кристофферсен (+1,13).

Российский горнолыжник Семен Ефимов не смог финишировать в первой попытке. Из-за сильного снегопада с дистанции сошли 50 из 96 спортсменов, в том числе бразилец Лукас Пиньейро Бротен, ранее завоевавший золото в гигантском слаломе. Норвежец Атле Ли Макграт, лидировавший после первого заезда, не сумел доехать до финиша во второй попытке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лоик Мейяр

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Лоик Мейяр

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Лоику Мейяру 29 лет. На Играх в Италии он завоевал третью медаль. Ранее швейцарец взял серебро в командной комбинации и бронзу в гигантском слаломе. Также швейцарец является двукратным чемпионом мира.

Таисия Орлова