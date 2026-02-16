И. о. прокурора Кубани объяснил стрельбу в техникуме недостаточной профилактикой

Исполняющий обязанности прокурора Краснодарского края Александр Трухин назвал недостаточную профилактику девиантного поведения подростков причиной стрельбы в Анапском индустриальном техникуме, пишет «Ъ». 11 февраля студент открыл огонь, убив охранника и ранив библиотекаря и одного из учащихся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура региона проводит проверку во всех учебных заведениях Краснодарского края, которая продлится до 27 февраля. По словам Александра Трухина, уже выявлены недоработки в предупреждении отклоняющегося поведения подростков в большинстве образовательных учреждений края.

В ходе проверки оценят деятельность руководства учебных заведений, органов местного самоуправления и профильных подразделений МВД. Александр Трухин отметил недоработки краевого министерства образования, его психологической службы и полиции в профилактической работе.

По его словам, проверка в анапском техникуме выявила типичную ситуацию: значительная часть подростков, не считающихся трудными, выпадает из поля зрения педагогов, психологов и сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. У напавшего студента не было явных конфликтов с однокурсниками и преподавателями, однако ситуация в семье была неблагополучной — родители развелись. С начала 2026 года учащийся не был аттестован по шести предметам.

Подросток не состоял на профилактическом учете, с ним не работал психолог, а куратор группы не проявлял внимания к ситуации. Другие студенты слышали о планах однокурсника, но никто не сообщил взрослым о готовящемся нападении.