Лукашенко передавал представителям Франции «месседж от Путина»

Президент Белоруссии передавал посещавшим Минск представителям Франции послание от президента России с предложением возобновить диалог. Об этом Александр Лукашенко рассказал на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. Белорусский президент заявил, что французская сторона тогда ответила отказом.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

По словам Александра Лукашенко, сейчас президент Франции Эмманюэль Макрон и другие западные политики одумались и решили возобновить контакты с Россией. При этом президент Белоруссии отметил, что с российской стороны «от этого никто не отказывался».

«Я был в эпицентре этого. Некоторые вопросы прямо через меня решались, — рассказал господин Лукашенко. — Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от (Владимира. — “Ъ”) Путина: что ну, давайте. Не надо» (цитата по ТАСС).

В начале февраля Эмманюэль Макрон сообщил о подготовке диалога с Россией на «техническом уровне». Он также предложил «нескольким европейским коллегам» вернуться к обсуждению контактов с Москвой. В частности, он считает нужным обсудить архитектуру евробезопасности.