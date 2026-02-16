С начала 2026 года в Краснодаре ямочный ремонт выполнили на 55 участках дорог

Ямочный ремонт в Краснодаре с начала года выполнен на 55 участках дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Специалисты провели работы на площади около 5 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время планируется проведение ямочного ремонта еще более чем на 50 участках дорог — объем работ также составит 5 тыс. кв. м.

По словам заместителя главы Краснодара Владимира Архипова, работы выполняются ежегодно после зимней непогоды. Сейчас специалисты в первую очередь восстанавливают дорожное полотно на маршрутах общественного транспорта в пригороде и центральной части города.

Ямочный ремонт выполнили на участках дорог: ул. им. 40-летия Победы, Кропоткина, Ростовское шоссе, Ставропольской, Октябрьской, Тургенева, Скорняжной, Передовой/ул. Ипподромной, Российской/ул. Солнечной, Благоева, Красных Партизан, Чапаева и Тихорецкой. Работы проводят шесть бригад. В планах — ремонт на ул. Круговой, ул. 9-й Тихой, ул. им. Профессора Рудакова, ул. Средней, ул. им. Снесарева и других. По данным администрации, список будет расширяться по результатам обследования улично-дорожной сети сотрудниками департамента транспорта и дорожного хозяйства и специалистами Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. План работ также пополняют адреса по заявкам горожан и организаций.

Кроме того, в 2026 году в Краснодаре планируется отремонтировать 15 участков дорожного полотна в рамках реализации региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». В 2025 году в краевом центре ямочный ремонт выполнили более чем на 400 участках общей площадью 62 тыс. кв. м.

