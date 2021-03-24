Суд обязал власти Ростова повторно рассмотреть возможность строительства высотки на Береговой

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд обязал администрацию Ростова повторно рассмотреть возможность выдать разрешение ООО «ДЛВ Инвест» на постройку 22-этажного жилого комплекса на улице Береговой, 33/4 рядом с Казанской лестницей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Ранее в Арбитражном суде застройщик выиграл дело.

Согласно решению суда, департамент архитектуры и градостроительства должен рассмотреть и учесть все доводы застройщика.

«Администрация города будет и в дальнейшем отстаивать свою позицию как в административном, так и в судебном порядке по недопустимости размещения высотной многоквартирной застройки на указанной территории»,— сказал Алексей Логвиненко, его слова приводятся в сообщении.

Напомним, в октябре 2020 года депутаты городской думы внесли изменения в правила землепользования и застройки города, согласно которым многоэтажная застройка запрещена вдоль улицы Береговой от улицы Сиверса до Кизитериновской балки. Компания ООО «ДЛВ Инвест» подала иск в отношении администрации в марте 2020 года.

По данным сайта Kartoteka.ru OOO «ДЛВ Инвест» образовано в Москве в июле 2008 года. Бенефициаром является учрежденная на Кипре компания Lotinem Holdings Limited.

Наталья Шинкарева