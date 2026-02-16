Bloomberg: Warner Bros. хочет возобновить переговоры с Paramount о своей продаже

Руководство Warner Bros. Discovery рассматривает возможность возобновления переговоров с Paramount Skydance Corp., которая на прошлой неделе обновила свое предложение о покупке Warner Bros. Discovery. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Gaillard / Reuters Фото: Eric Gaillard / Reuters

Paramount, которую возглавляет Дэвид Эллисон, сын предпринимателя Ларри Эллисона, с сентября прошлого года пытается приобрести WBD. 5 декабря Netflix объявила, что покупает у WBD стриминговый сервис HBO Max, киностудии и другие активы за $82,7 млрд. После этого началась «война предложений» между Paramount и Netflix. В частности, сообщалось, что Paramount пытается приобрести WBD путем враждебного поглощения.

На прошлой неделе Paramount представила обновленное предложение, пообещав оплатить расходы на расторжение договора с Netflix ($2,8 млрд) и, начиная с 2027 года и до завершения сделки, платить акционерам по 25 центов за акцию ежеквартально за ожидание. При этом общая сумма предложения осталась неизменной — $30 за акцию, или около $108,4 млрд за всю компанию.

По данным Bloomberg, теперь руководство WBD обсуждает, не является ли эта сделка более выгодной, чем соглашение с Netflix, которая хочет купить не всю компанию, а лишь часть ее активов. При этом, как отмечают источники, совет директоров WBD пока не принял решения, как действовать дальше.

Яна Рождественская