Paramount предложила Warner Bros. оплатить расходы на расторжение договора с Netflix

Компания Paramount Skydance предложила полностью профинансировать выплату компенсации в размере $2,8 млрд, которую Warner Bros. должна будет выплатить Netflix, если их сделка на $82,7 млрд долларов сорвется.

Как сообщает Reuters, компания также предложила акционерам Warner Bros. «плату за ожидание» в размере 25 центов за акцию ежеквартально, начиная с 2027 года и до закрытия сделки, что в общей сложности может составить около $650 млн наличными ежегодно.

Генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон назвал эти меры «значительными улучшениями», призванными обеспечить акционерам уверенность в стоимости, четкий регуляторный путь и защиту от рыночной волатильности. Несмотря на это, общая сумма предложения Paramount осталась неизменной — $30 за акцию, или около $108,4 млрд в сумме.

В середине января Netflix объявил о намерении выплатить согласованные 5 декабря $82,7 млрд наличными. По условиям соглашения акционеры Warner Bros. Discovery должны получить $27,75 за акцию. Тогда предложение Paramount Skydance сочли менее выгодным.

Борьба идет за одни из самых ценных медийных активов в мире, включая студии, обширные библиотеки контента и крупные франшизы вроде «Игры престолов», «Гарри Поттера» и вселенной DC Comics, отмечает Reuters.