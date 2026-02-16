Песков: территориальный вопрос будет обсуждаться на переговорах в Женеве

Переговоры делегаций США, России и Украины по мирному урегулированию в Женеве затронут более широкий спектр тем, чем на предыдущих встречах в Абу-Даби. В их число войдет и территориальный вопрос, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

«На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального. Которые, собственно, связаны с теми требованиями, которые мы имеем»,— пояснил господин Песков на брифинге.

Дмитрий Песков добавил, что перечень тем для обсуждения на встрече требует присутствия «главного переговорщика» — помощника президента Владимира Мединского. Во время двух предыдущих раундов переговоров в Абу-Даби российскую делегацию возглавлял глава ГРУ Игорь Костюков.

Очередная встреча представителей США, России и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве. По словам господина Пескова, для встречи была выбрана эта локация, поскольку «так синхронизировались графики всех трех сторон».