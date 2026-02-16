Песков рассказал о причине отсутствия Мединского на переговорах в Абу-Даби

Помощник президента РФ Владимир Мединский не присутствовал на переговорах России, США и Украины в Абу-Даби, поскольку там речь шла о вопросах безопасности, которые обсуждались непосредственно представителями Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что господин Мединский остается главой делегации российских переговорщиков.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Владимир Мединский

По словам пресс-секретаря российского президента, на переговорах в Женеве будут обсуждать «более широкий спектр вопросов», в том числе «главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального». «Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть, (Владимира — “Ъ”) Мединского», — подчеркнул господин Песков.

Сегодня Дмитрий Песков также сообщил, что на переговоры в Женеву отправится спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он проведет с американской делегацией встречи по вопросам экономического сотрудничества.

Третий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта пройдет 17 и 18 февраля. Как отмечал господин Песков, местом встречи выбрана Женева, «потому что так синхронизировались графики всех трех сторон».