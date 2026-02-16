В Красноярске арестован адвокат из Москвы за попытку хищения 330 млн рублей

Столичный адвокат и два его сообщника задержаны в Красноярске за попытку хищения 330 млн руб. Всем трем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, рассказали в краевом управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, подозреваемые узнали о судебном споре вокруг земельного участка на территории бывшего комбайнового завода. Напомним, участниками разбирательства являлись ООО «Новоостровский» (принадлежит строительной компании «Сибиряк»), которое приобрело имущество в рамках банкротства завода, и прокуратура, считающая, что муниципалитет незаконно продал фирме федеральные земли. В ноябре 2023 года надзорное ведомство отсудило этот актив в пользу государства, однако в апреле 2025 года Верховный суд РФ отменил решение.

Злоумышленники, говорится в деле, сообщили представителю компании ложную информацию о том, что адвокат якобы обеспечил вынесение судом вышестоящей инстанции решения в его пользу. За содействие в получении положительного результата представитель компании должен был заплатить 330 млн руб. В момент получения части денег — 35 млн руб. — один из фигурантов дела был задержан оперативниками УФСБ. В последующем были пойманы двое его сообщников. Уголовное дело расследуется по статье УК о покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что юрист и его сообщники не могли повлиять на принятие судом решения, а деньги планировали присвоить.

Илья Николаев