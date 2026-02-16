Адвокат потерпевших по делу «Крокуса» сочла доказанной вину исполнителей теракта

Гособвинение полностью доказало вину четверых исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сказала адвокат потерпевших Людмила Айвар. Она заявила в разговоре с ТАСС, что никто из фигурантов дела полностью не признал вину.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ «Крокус Сити Холл» после теракта

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сегодня во 2-ом Западном окружном военном суде проходят прения по делу, в ходе которых прокурор запросит сроки для 19 фигурантов. В зависимости от роли их обвиняют по статьям о терроризме, незаконном обороте оружия и взрывчатки, а также в фиктивной регистрации мигрантов. Госпожа Айвар сообщала, что защита потерпевших будет настаивать на «максимально суровом» наказании, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Его жертвами стали 149 человек, пострадавшими признали 609 человек. Исполнителями теракта следствие назвало четырех человек: Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду. Все, кроме последнего, признали вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Суд закрыли от террористов».

Никита Черненко