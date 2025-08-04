Суд закрыли от террористов

В Москве военный суд в закрытом режиме начал слушать по существу уголовное дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», совершенном в марте 2024 года и унесшем жизни более 140 человек. Из девятнадцати человек, оказавшихся на скамье подсудимых — четырех участников нападения и их сообщников,— отказались признать вину только пятеро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из девятнадцати обвиняемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» не признали вину лишь пятеро

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Из девятнадцати обвиняемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» не признали вину лишь пятеро

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Процесс во 2-м Западном окружном военном суде (слушание проходит в выездном варианте в апелляционном корпусе Мосгорсуда) собрал большое количество представителей СМИ, однако открытая его часть длилась недолго. Журналистам, по сути, разрешили присутствовать лишь на традиционной процедуре установления личностей 19 подсудимых.

Выяснилось, что все они имеют среднее образование — окончили 10 или 11 классов, женаты, большинство успело обзавестись детьми.

Для фигурантов к участию в процессе привлекли двоих переводчиков с четырех языков — таджикского, ингушского, турецкого и английского.

После этого прокурор Евгений Потапов ходатайствовал перед судом о закрытии слушания. «Есть данные о том, что сообщники обвиняемых готовят показательные теракты в отношении участников процесса,— пояснил свое предложение господин Потапов.— А закон гласит, что в случае возникновения таких угроз суд может принять решение о проведении заседаний в закрытом режиме. Полагаю, что для этого есть все основания».

Адвокаты обвиняемых и их подзащитные поддержали прокурора. Против была лишь адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 124 потерпевших, заявивших 34 иска, которые будут рассмотрены в гражданском производстве. «Считаю, что закрыть можно отдельные стадии процесса, где будут оглашаться не подлежащие разглашению сведения,— заявила госпожа Айвар.— Но в остальных случаях можно провести заседания в открытом режиме». Однако председательствующий согласился с гособвинителем и попросил «покинуть зал лиц, не являющихся участниками процесса». После этого приставы проводили журналистов к дверям.

Затем было оглашено обвинительное заключение. По данным некоторых участников процесса, оно состояло из 9 тыс. страниц, но прокурор «уложил его в 10–15 страниц и пообещал особо не затягивать».

В итоге выступление гособвинителя заняло всего около сорока минут.

Согласно материалам дела, Шамсидину Фаридуни, Далерджону Мирзоеву, Мухаммадсобиру Файзову, Саидакраму Муродали Рачабализоде, Умеджону Солиеву, Мустакиму Солиеву, Шахромджону Гадоеву, Зубайдулло Исмоилову, Хусейну Хамидову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджону Давлатхону Юсуфзоде, Назримаде Лутфуллои, Джумахону Курбонову, Хусену Медову, Джабраилу Аушеву, Алишеру Касимову, Исроилу Исломову, Диловару Исломову и Аминчону Исломову, в зависимости от роли каждого, инкриминируются ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в террористической организации), ст. 205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту), ч. 4 и 6 ст. 222 УК (незаконный оборот огнестрельного оружия), ч. 4 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств), ч. 3 ст. 223 УК (незаконное изготовление огнестрельного оружия), ч. 3 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 1.1 и 3 ст. 205.1 УК (вооружение лица в целях совершения теракта, финансирование терроризма и пособничество терроризму), а также ст. 322.3 УК (фиктивная регистрация иностранных граждан по месту жительства).

Следствие считает, что организаторами нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» были двое разыскиваемых сейчас граждан Таджикистана, которые, «действуя в интересах высшего политического руководства Украины», создали на территории России три ячейки группировки «Вилаят Хорасан», входящей в «Исламское государство» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ). «Апеллируя к их религиозным чувствам», злоумышленники вовлекли в ячейки граждан Таджикистана, которым дали указание совершить теракт в Москве. Те рассматривали разные варианты, но в итоге решили совершить нападение на концертный зал, исходя из того, что там соберется большое количество людей и теракт приведет к многочисленным жертвам.

Теракт был совершен 22 марта 2024 года. В тот вечер Рачабализода, Файзов, Мирзоев и Фаридуни с оружием приехали на машине к концертному залу, беспрепятственно вошли внутрь и стали расстреливать всех попадавшихся на пути людей. По ходу нападения они подожгли зрительный зал «Крокуса».

Жертвами теракта стали 147 человек, 3 считаются пропавшими без вести, 336 посетителей и сотрудников концертного зала получили ранения, телесные повреждения, ожоги и отравления угарным газом.

Ущерб концертному залу составил более 5,7 млрд руб.

После выступления прокурора суд спросил каждого из подсудимых, понятно ли ему обвинение и как он к нему относится. Из четырех непосредственных участников нападения на «Крокус» трое признали вину. При этом один их них — Рачабализода отказался признать себя террористом, утверждая, что «совершил джихад». Подсудимые заявляли о раскаянии и заверяли потерпевших, что «очень переживают за них».

Большая часть остальных фигурантов вину признавали, но многие — с оговорками. Так, братья Солиевы утверждали, что не состояли в террористических организациях, а лишь достали оружие, о дальнейшем предназначении которого даже не подозревали. Хамидов и Шарипзода, которых обвиняли в переводе денег на подготовку теракта, утверждали, что были уверены, будто средства пойдут на благотворительность. Хамидов, сдававший квартиру террористам, настаивал, что о планах последних ничего не знал. Как удалось выяснить “Ъ”, из девятнадцати подсудимых полностью отказались признать вину лишь пятеро.

В завершение заседания суд по ходатайству прокурора продлил всем фигурантам срок содержания под стражей до 7 января. При этом председательствующий заявил, что процесс можно завершить за полгода.

Алексей Соковнин