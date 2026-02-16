Горячий перерасчет

Верховный суд (ВС) РФ рассмотрит спор Минобороны РФ с ООО «Югэнергоинвест» и разъяснит порядок расчета объема потребления горячей воды при отсутствии приборов учета на объектах с индивидуальными котельными. Стороны не смогли договориться о тарифах на горячую воду, поставляемую в сочинские санатории оборонного ведомства. По мнению Минобороны, нормы расхода горячей воды необходимо рассчитывать исходя из численности сотрудников и отдыхающих санаториев. В «Югэнергоинвесте» настаивают: при отсутствии счетчиков объем потребленной горячей воды должен исчисляться на основе расчетов мощности оборудования. По мнению юристов, позиция Минобороны в споре уязвима с точки зрения судебной практики.

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Верховный суд РФ рассмотрит жалобу Минобороны России на решения нижестоящих судов по спору с концессионером ООО «Югэнергоинвест» о порядке расчета объема потребления горячей воды в сочинских санаториях при отсутствии приборов учета.

Согласно материалам дела, 2 июля 2021 года между Минобороны России и ООО «Югэнергоинвест» было заключено концессионное соглашение. Согласно документу, компания с 1 сентября 2021 года взяла на обслуживание систему теплоснабжения объектов Минобороны РФ в Краснодарском крае, включая котельные в Сочи, снабжающие санатории тепловой энергией и горячей водой.

В 2022 году ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» Минобороны РФ направило запрос ООО «Югэнергоинвест» о предоставлении проектов контрактов на горячее водоснабжение пяти санаториев — «Сочинский», «Чемитоквадже», «Аврора», «Янтарь» и «Лазурный берег» — на период с января по август 2023 года. Учреждение настаивало на расчете норм расхода воды исходя из численности персонала и отдыхающих, но ООО «Югэнергоинвест» с этим не согласилось. В результате Минобороны РФ инициировало судебный процесс.

ООО «Югэнергоинвест» подало встречный иск, предлагая определять объем потребления по расчетным расходам для сантехнических приборов на основании актов обследования от августа 2022 года. Арбитражный суд Краснодарского края встал на сторону концессионера. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поддержали это решение.

В жалобе в ВС Минобороны России указывает на то, что в рамках спора вместо понятия из сферы услуг «объема потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению» ошибочно применен строительный термин «режим расхода воды», что повлекло незаконное завышение ООО «Югэнергоинвест» объемов услуг в 20 раз по сравнению с нормативным объемом, утвержденным приказом региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края.

При этом документально доказано, что поступивший для нагрева объем холодной воды в 20 раз меньше заявленного объема якобы нагретой индивидуальными котельными воды, что технически и технологически невозможно.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров считает, что позиция Минобороны России в этом споре с точки зрения сложившейся судебной практики и буквального толкования закона выглядит весьма уязвимой. «Шансы на отмену судебных актов в Верховном суде я оцениваю скорее как минимальные. Нижестоящие инстанции заняли последовательную позицию: если на объекте нет приборов учета, объем потребленного ресурса должен определяться расчетным способом по мощности оборудования, а не по численности людей. И это совершенно стандартный подход, он прямо закреплен в Федеральном законе № 416-ФЗ и в Правилах № 776 и № 642, на которые сослались суды»,— объясняет эксперт.

По оценке господина Жарова, довод Минобороны о том, что санатории имеют «индивидуальные котельные» и не подключены к «городским сетям», ровным счетом ничего не меняет: исключений для военных городков или ведомственных санаториев ни Водный Кодекс, ни законодательство о теплоснабжении не предусматривают.

«Если котельная является частью системы горячего водоснабжения здания и подает воду потребителям, это централизованное горячее водоснабжение (Правило № 642), и рассчитывать объем по нормативу на человека здесь можно только при наличии прямого указания закона для конкретного вида объектов, а для санаториев Минобороны такого указания нет. Более того, упоминание заявителем регионального норматива, утвержденного департаментом цен и тарифов, здесь, скорее всего, не сработает: эти нормативы разработаны для многоквартирных домов и применяются к отношениям с управляющими компаниями, а не к прямым договорам с концессионером в отношении режимных объектов.

Аргумент про техническую невозможность нагреть такой объем воды при заданном объеме холодной тоже, увы, доказательственной ценности почти не имеет — это вопрос тарифообразования и технологических потерь, а не определения объема обязательств по контракту. Судьи трех инстанций уже согласились с тем, что составлять акты обследования сантехнического оборудования и считать объем исходя из диаметра труб — это законно, если нет счетчиков»,— заключает Евгений Жаров.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит также считает, что позиция общества выглядит более убедительной: «Предлагаемый обществом метод расчета потребления воды основан на объективных данных, между тем как метод, предлагаемый учреждением, исходит из информации о количестве отдыхающих, которая достоверно известна только учреждению. Эта позиция хорошо аргументирована в вынесенных по делу судебных актах».

Наталья Решетняк