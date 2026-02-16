СКР возбудил уголовное дело после гибели жительницы Кубани из-за взрыва газа

В Северском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели местной жительницы из-за взрыва газа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В правоохранительные органы Северского района поступила информация о том, что утром 16 февраля в одном из частных домов, расположенных на улице Ленина в станице Крепостной, произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате этого дом был частично разрушен, а его 42-летняя хозяйка погибла.

По факту произошедшего следственным отделом по Северскому району СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сейчас следователем территориального следственного отдела ведомства проводится осмотр места происшествия, а также устанавливаются обстоятельства случившегося. Назначено проведение комплексной пожарно-взрывотехнической и судебно-медицинской экспертиз.

Алина Зорина