В центре Ростова-на-Дону отключили отопление по 23 адресам

В Ростове-на-Дону временно отключили горячую воду и отопление в 23 жилых домах из-за ремонта теплотрассы на улице Большая Садовая, 144. Об этом сообщает пресс-служба «Ростовских тепловых сетей».

Без теплоснабжения остались дома в переулке Журавлева №37, 40, 42, 46, на улице Большая Садовая №109, 111, 113, 142, 144, 148, в переулке Университетский №44, на улице Суворова №89, 91 и проспекте Кировский №39, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 55, 57.

На место направили аварийную бригаду. Специалисты планируют завершить работы и возобновить подачу тепла до конца дня.

Константин Соловьев