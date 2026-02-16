Путин совершит государственный визит в Казахстан в конце мая

Президент России Владимир Путин подтвердил участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который должен пройти в конце мая в Астане. Об этом российский глава заявил в ходе телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Владимир Путин также принял приглашение нанести государственный визит в Казахстан, приуроченный к саммиту.

Согласно сообщению пресс-службы, лидеры двух стран также обсудили развитие двусторонних отношений и совместные торгово-экономические проекты.

Казахстан в этом году председательствует в ЕАЭС. Ранее о том, что Владимир Путин в мае 2026 года планирует посетить страну с государственным визитом, сообщал посол РФ в Астане Алексей Бородавкин. Дипломат тогда отметил, что подобные ежегодные обмены визитами уже вошли в практику двусторонних отношений.

Касым-Жомарт Токаев посещал Москву 11 и 12 ноября. Последний визит Владимира Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2024 года, когда в Астане проходил саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В декабре 2025 года президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.