Путин в мае посетит Казахстан

Москва и Астана обсуждают даты визита президента России Владимира Путина в Казахстан в 2026 году, сообщил посол РФ в Астане Алексей Бородавкин. Он уточнил, что визит господина Путина должен состояться в мае.

«Подобные ежегодные обмены визитами уже вошли в практику, в настоящее время осуществляется согласование его дат и ведется работа по субстантивному наполнению переговоров»,— сказал господин Бородавкин ТАСС. Он уверен, что визит Владимира Путина в Казахстан станет «одной из ярчайших страниц истории» отношений двух стран.

Как добавил посол, в конце мая 2026 года в Астане состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) с участием глав государств. На нем ожидается в том числе участие Владимира Путина.

Касым-Жомарт Токаев посещал Москву 11 и 12 ноября. Последний визит Владимира Путина в Казахстан состоялся в ноябре 2024 года, когда в Астане проходил саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

