В Таганроге планируют заменить 12 км водопроводных труб в 2026 году

В Таганроге представили производственную программу на 2026 год, предусматривающую масштабную модернизацию городских инженерных сетей. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Так, в рамках работ по холодному водоснабжению планируется заменить аварийные участки трубопроводов общей протяженностью 12 км. Наиболее крупные объекты включают 3,6 км водоводов технической воды, 2,1 км вводов в многоквартирные дома и 2 км сетей по улице Л. Чайкиной. Кроме того, могут обновить участки на улицах Халтурина и Дзержинского (1 км), в микрорайоне Дубки (0,9 км), по улице Маршала Жукова (0,6 км) и Александровская (0,6 км).

Дополнительно запланирована замена 81 единицы запорной арматуры и ремонт 91 пожарного гидранта. Специалисты планируют привести в порядок 296 водопроводных колодцев и камер. По направлению водоотведения предусмотрена замена 1,3 км аварийных канализационных труб. Работы затронут улицу 2-ая Верхняя Полугорка (0,5 км), П. Тольятти (0,3 км) и выпуски из многоквартирных домов (0,5 км). На канализационных насосных станциях проведут капитальный ремонт с заменой 67 единиц оборудования, установят вентиляционные системы на трех объектах и отремонтируют 220 канализационных колодцев.

Константин Соловьев