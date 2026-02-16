В Белгороде произошел сбой в системах обработки данных после атак ВСУ

После ракетных обстрелов и атак беспилотников ВСУ произошел сбой в работе нескольких систем в региональном Центре обработки данных. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания.

По словам главы региона, нарушилась работа систем документооборота, выплаты зарплат и социальных пособий. В частности, как заявил господин Гладков, социальные выплаты на сумму около 1,5 млн рублей ошибочно перечислили тем, кто не входит в списки получателей. Власти планируют индивидуально разъяснить ситуацию семьям, получившим по ошибке перечисления, и извиниться, а при невозврате — подать судебные иски.

Вячеслав Гладков назвал сложившуюся ситуацию «сложной, она решаемой», а также призвал прокуратуру и другие правоохранительные органы «отнестись с пониманием» к ситуации. «Это ни в коем случае не чья-то халатность или низкое качество работы», — отметил он.

За неделю с 9 по 15 февраля в Белгороде в результате атак ВСУ повреждения получили 20 частных домов и 19 квартир. С начала февраля более 300 домов в городе остаются без тепла.