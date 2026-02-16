В Белгородской области от обстрелов ВСУ сильнее всего пострадали дома облцентра

За неделю с 9 по 15 февраля в Белгороде в результате атак ВСУ повреждения получили 20 частных домов и 19 квартир — больше, чем в других муниципалитетах региона. Одновременно с этим завершено восстановление 57 ранее пострадавших жилых объектов. Всего сейчас в работе остаются 540 объектов — 206 частных домов и 334 квартиры. Недельный план по восстановлению насчитывает 55 помещений. Об этом на заседании в областном правительстве доложил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам господина Демидова, также за прошлую неделю поврежден 41 автомобиль. К 16 февраля на оценке у экспертов остаются 93 машины. Завершить работу планируется до 22 февраля.

Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал данные по поврежденным объектам в других муниципалитетах. По информации главы региона, всего за прошлую неделю в области восстановили 133 жилых объекта. Повреждения выявлены по 119 домам и квартирам. Помимо областного центра, значительно пострадали жилые объекты в Грайворонском (35) и Шебекинском (25) округах.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Вячеслав Гладков сегодня потребовал до 18:00 решить в Белгороде проблемы с теплом по всем адресам, с которых поступили жалобы. Речь идет о более чем 300 обращениях.

Денис Данилов