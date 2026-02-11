Нурлану Сабурову в Казахстане грозит проверка по статье о наемничестве

Генпрокуратура Казахстана изучит возможность проверки комика Нурлана Сабурова по ст. 170 УК о наемничестве. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Галымжан Койгельдиев, его слова приводит Tengri News.

Под наемничеством понимаются вербовка, обучение, финансирование или использование лиц в вооруженных конфликтах либо действиях, направленных на свержение власти и нарушение территориальной целостности Казахстана. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

С 30 января господину Сабурову закрыт въезд в Россию на 50 лет. По данным источников ТАСС, ограничение введено «из-за критики СВО», а также в связи с нарушениями миграционного и налогового законодательства. 6 февраля о запрете комику сообщили во Внуково после прилета из Дубая.

Комментируя запрет, Нурлан Сабуров заявил, что «благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития». По его словам, «время расставит все на свои места», а юристы «на своем уровне займутся вопросами со всеми компетентными органами».