В Краснодарском крае размещено 3% от общего количества вакансий в ИТ-секторе по России

Краснодарский край продолжает удерживать позиции в российском ИТ-секторе. По данным hh.ru, регион занимает пятое место по числу вакансий в отрасли — 13,2 тыс., что составляет 3% от общероссийского объема. Положение края в рейтинге не изменилось по сравнению с 2024 годом. При этом медианная зарплата в секторе за год выросла до 76,8 тыс. руб., увеличившись на 7,2 тыс. руб., рассказала «Ъ-Кубань» директор филиала hh.ru Марина Качанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наиболее высокие предложения получают дата-саентисты — до 277,5 тыс. руб., что на 164% выше прошлогоднего уровня. Также увеличились зарплаты программистов и DevOps-инженеров, несмотря на снижение спроса на отдельные позиции. Среди прочих востребованных профессий медианная зарплата в 2025 году составила: разработчики — 129,3 тыс. руб., руководители проектов — 101 тыс. руб., методологи — 100 тыс. руб., бизнес-аналитики — 95 тыс. руб., системные администраторы — 70,4 тыс. руб., специалисты по информационной безопасности — 70 тыс. руб.

Аналитики hh.ru отмечают изменение структуры спроса на навыки ИТ-специалистов. SQL остается самым популярным инструментом (12%), уступая место Linux (9%) и Python (8%). В топ-10 появились новые компетенции: техническая поддержка, аналитическое мышление и работа с большими объемами информации. Одновременно сократилась доля традиционных навыков — Git, JavaScript, управление проектами теперь упоминаются в вакансиях реже, с 10–8% до 6–5%.

По мнению директора филиала hh.ru Марины Качановой, это отражает сдвиг рынка в сторону современных технологий и развития soft skills, что формирует новый портрет специалиста для Кубани.

Вячеслав Рыжков