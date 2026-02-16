На Дону предложили пересмотреть штрафы для фур после февральского снегопада

Власти Ростовской области встретились с представителями госкомпании «Автодор» для обсуждения проблемы транзита на трассе М-4 «Дон» и способы ограничения движения транспорта через Ростов-на-Дону. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам властей, февральский снегопад обнажил системные недостатки в организации движения. Многотонные фуры на летней резине застряли на подъемах, образовав многокилометровые заторы. Часть большегрузов направилась в донскую столицу, что привело к параличу городского движения. При этом МЧС заблаговременно предупреждало о непогоде, однако своевременного решения об ограничении въезда грузового транспорта принято не было.

«Фуры безнаказанно (из-за недостатка камер видеонаблюдения на трассе и невысоких штрафов) едут по левой полосе, затрудняя движение. В случае непогоды и снежных заносов, объезжая пробки, беспрепятственно въезжают в Ростов, фактически блокируя работу общественного и личного транспорта в областном центре. Грузовой каркас еще формируется, Ростовское транспортное кольцо не завершено», — написал губернатор.

Минтрансу Ростовской области поручено совместно с «Автодором» пересмотреть схему фотовидеофиксации на М-4 «Дон», чтобы определить количество камер и места их размещения. Кроме того, планируется синхронизировать модернизацию системы фотовидеофиксации на трассе с реализацией концессионного соглашения. В рамках этого проекта в 2026 году предусматривается установка около 400 новых камер с современным функционалом для фиксации нарушений, включая движение по левому ряду и скрытые номера.

Отмечается, что регион планирует подготовить законодательную инициативу для федерального уровня по пересмотру штрафов за использование не соответствующих сезону шин для большегрузов. К работе планируется привлечь депутатов, а предложения — согласовать с Минтрансом России, МВД и ГИБДД.

Константин Соловьев