В Новороссийске с начала года проконтролировали ввоз более 4 тысяч тонн пестицидов

С начала 2026 года специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проконтролировали 4,4 тыс. т импортных партий пестицидов и агрохимикатов, из которых 2,8 тыс. т пришлось на январь — в четыре раза больше среднемесячных показателей 2025 года. Рост ввоза связан с подготовкой аграриев к весеннему сезону. Основной объем поставок составили пестициды — более 2 тыс. т, на агрохимикаты пришлось 870 т. Все пробы направлены в лаборатории для проверки соответствия действующих веществ государственным нормативам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Новороссийский порт продолжает оставаться ключевым хабом для ввоза средств защиты растений на юге России, отмечают в ЦОК АПК. В январе 75,5% поставок агрохимикатов поступили из Китая, также значимые доли занимают Турция (89 т), Италия (76,2 т) и Израиль (48 т). Среди пестицидов доля Китая достигла 84,2%, на втором месте Индия с 317,6 т. География поставок не изменилась по сравнению с 2025 годом, когда ведущими экспортерами также были Китай, Турция и Израиль.

Параллельно ведется работа по совершенствованию нормативной базы. Технический комитет ТК 173 «Пестициды» утвердил программу стандартизации на 2026 год. Разработаны обновленные ГОСТы по правилам отбора проб и упаковки пестицидов и минеральных удобрений (ГОСТ 14189-81 и ГОСТ 21560.0-82), готовятся изменения в стандарты безопасности при декларировании. Первое заместитель директора ЦОК АПК Инна Зайченко отметила, что новые нормы позволят минимизировать ошибки при отборе проб и обеспечить репрезентативность лабораторного контроля.

Вячеслав Рыжков