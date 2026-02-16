Суд в Краснодаре обязал осужденных за обман дольщиков застройщиков возместить убытки

Ленинский районный суд Краснодара взыскал с бывших учредителей ООО «Модуль Инвест» солидарно 890,9 млн руб. убытков, понесенных ППК «Фонд развития территорий» при завершении строительства ЖК «Анит Сити». Истец указал, что Олег Георгизов, Елена Горкава, Джамбулат Хаджиму и Татьяна Вечерняя привлекли более 500 млн руб. от участников долевого строительства и юридических лиц, после чего средства были похищены. Суд признал ответчиков виновными в мошенничестве, передает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фонд, созданный для защиты прав дольщиков, профинансировал достройку комплекса на 578,8 млн руб. и выплатил компенсации участникам долевого строительства на 609,9 млн руб. Взысканию подлежат убытки фонда, превышающие 890 млн руб.

В отношении Бориса Антоняна суд не усмотрел оснований для взыскания: он не заключал сделок с ООО «Модуль Инвест», не входил в руководство и не обладал управленческими полномочиями. Апелляционная инстанция оставила решение районного суда без изменений, оно вступило в законную силу.

Вячеслав Рыжков