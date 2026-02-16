Экс-главе Гаврилов-Ямского района продлили арест

Фрунзенский районный суд Ярославля продлил срок содержания под стражей бывшего руководителя администрации Гаврилов-Ямского района Андрея Сергеичева, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки, до 16 апреля. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областного суда.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Господин Сергеичев был арестован судом 17 апреля 2025 года, следом за ним суд заключил под стражу депутата муниципального совета Гаврилов-Ямского округа и гендиректора ООО «Стройкоммунэнерго» Андрея Голицына. Обоих обвиняли по ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, совершенное организованной группой, из корыстной заинтересованности. Через месяц был арестован первый заместитель главы района Андрей Романюк по обвинению в посредничестве во взяточничестве.

Накануне Фрунзенский райсуд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу для всех троих — Сергеичева, Голицына и Романюка. 10 февраля глава ярославского УМВД Алексей Школкин сообщил, что Сергеичев может стать фигурантом новых дел. На настоящий момент Сергеичеву вменяется превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ).

Алла Чижова