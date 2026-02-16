Розничный кредитный портфель на Кубани по итогам года превысил 1,6 трлн рублей

Розничный кредитный портфель в Краснодарском крае на 1 января 2026 года превысил 1,6 трлн руб., увеличившись за год на 6,3%. Темпы роста задолженности жителей Кубани опередили показатели по Южному федеральному округу и по стране в целом, которые составили 5,9% и 3% соответственно, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заместитель начальника экономического управления регулятора Петр Воронин отметил, что текущий рост более сбалансирован по сравнению с рекордными показателями предыдущих лет: в начале 2024 года портфель увеличился на 34%, в начале 2025 года — на 11%, теперь — около 6%. По его словам, замедление спроса на кредиты связано с решениями по ключевой ставке 2023–2025 годов.

Основную долю кредитного портфеля края составляет ипотека — 57%. За год задолженность по этому сегменту выросла на 12,5%, достигнув 927,8 млрд руб. В декабре рост портфеля составил 17,4 млрд руб. (1,1%), что обусловлено в основном ипотекой: обязательства увеличились на 19,9 млрд руб. (2,2%). Воронин пояснил, что динамика связана с временным повышением спроса на льготные жилищные кредиты в конце 2025 года, прежде всего на «Семейную ипотеку», на фоне предстоящего изменения условий с 1 февраля 2026 года, а также с уменьшением ставок по рыночным программам после снижения ключевой ставки. По прогнозу Банка России, прирост розничного кредитного портфеля в стране в 2026 году составит 5–10%.

Вячеслав Рыжков