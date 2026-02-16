Доля первичного жилья в выдаче ипотек на Кубани достигла 76,5%

В январе 2026 года доля первичного жилья в общем объеме выданных ипотечных кредитов в Краснодарском крае достигла 76,5%, увеличившись на один процентный пункт относительно января 2025 года, сообщает «Домклик». Ипотека на вторичное жилье сохраняет стабильный уровень — 6% от общего объема, на загородные дома приходится 9,5%, на индивидуальное жилищное строительство — 7%. Остальные кредиты, включая нецелевые под залог недвижимости, составляют около 1%.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным на всю страну, доля первичного жилья в структуре ипотечных выдач выросла за год на 1,6 п.п. и составила 73,6%. Объем кредитования новостроек превысил 230 млрд руб., что в 4,6 раза больше показателя января 2025 года. Лидерами по доле новостроек в выдачах стали Пензенская и Воронежская области — 82%, Москва — 81%, Ростовская область — 80%.

Доля вторичного жилья в России сократилась на 0,5 п.п. до 13,2%, при этом объем выдач вырос в 4,7 раза и превысил 41 млрд руб. Выдачи загородной недвижимости составили 7,4% с объемом более 23 млрд руб., увеличившись в семь раз. Сегмент ИЖС занял 4,8% ипотечного рынка с ростом кредитования почти в 3,9 раза — с 3,9 млрд руб. до 15,2 млрд руб. за год.

Вячеслав Рыжков