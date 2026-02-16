В Курской области из-за снегопада отменили подвоз детей в школы

Из-за прогнозируемого снегопада в Курской области отменили подвоз детей в школы в муниципалитетах. Сегодня они весь день будут учиться дистанционно. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уборка снега в Курске 16 февраля

Фото: администрация Курска Уборка снега в Курске 16 февраля

Фото: администрация Курска

Господин Хинштейн сообщил, что решение было принято по рекомендации управления ГАИ регионального УМВД. «Из-за скачков температуры условия на дорогах будут сложными. Приняли решение, что безопаснее будет детей, которых школьный автобус довозит до учреждений, перевести на удаленку»,— пояснил губернатор.

Мэр Курска Евгений Маслов сообщил, что ночью с последствиями снегопада боролись с помощью 69 спецмашин. Днем планируется задействовать в этой работе уже 92 единицы и 162 рабочих. «В случае нехватки собственных сил готов помочь минтранс»,— добавил глава города, который на прошлой неделе подвергся критике Александра Хинштейна из-за несвоевременной уборки снега.

По данным Гидрометцентра России, сильный снегопад как минимум до 18:00–21:00 16 февраля ожидается во всех регионах Черноземья. В пяти из них введен желтый уровень погодной опасности, в Липецкой области — оранжевый.

Система Гидрометцентра РФ включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Александр Хинштейн в свою очередь продолжает восстановление после ДТП, в которое попал 22 января. Его машину занесло на скользкой дороге. Глава региона получил перелом бедренной кости, трех ребер и двух отростков позвоночника. После операции он отказался от транспортировки в Москву и продолжил лечение в областной больнице. 9 февраля он впервые после аварии провел оперативное совещание — по видеосвязи. Сегодня оно проходит в таком же формате.

Алина Морозова