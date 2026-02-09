Хинштейн отругал мэра Курска за несвоевременную уборку снега

Губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства обвинил мэра Курска Евгения Маслова в несвоевременной уборке снега. По его словам, более 100 улиц в городе не были очищены с начала зимы, в том числе в центральной части.

Господин Хинштейн отметил, что мэр публично признал свою неспособность справиться с задачей, но это не улучшает ситуацию. Он порекомендовал господину Маслову заменить подрядчика, если текущая организация не справляется с работой.

Евгений Маслов был избран мэром Курска в октябре 2025 года. До этого он работал в курском филиале ФГУП «Ростехинвентаризация» с 2005 по 2015 год. Также он был депутатом Курского городского собрания шестого и седьмого созывов.

Алина Морозова