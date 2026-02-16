В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

Жители Абхазии с гражданством России, подавшие заявку на получение российского паспорта, могут получить документы в Сочи. Об этом сообщил начальник паспортного управления МВД республики Астамур Колбая.

«Выдача изготовленных документов по уже поданным заявлениям будет осуществляться в отделении по вопросам миграции отдела полиции Адлерского района УВД по городу Сочи»,— уточнил господин Колбая (цитата по «Интерфаксу»).

В апреле 2025 года президент Владимир Путин упростил получение российских водительских удостоверений для граждан Абхазии. В мае он подписал указ об упрощении получения гражданства РФ для жителей Абхазии и Южной Осетии, исключив требование о пятилетнем проживании в России. В июле господин Путин разрешил до августа 2028-го оформлять и менять внутренние паспорта РФ на территории этих республик постоянно проживающим там гражданам. В начале февраля 2026-го Россия приостановила льготный порядок выдачи водительских удостоверений и паспортов в Абхазии.