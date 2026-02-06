Выдачу паспортов РФ в Абхазии приостановили из-за позиции местных депутатов

Развернутые в Абхазии пункты оформления внутренних паспортов России и водительских удостоверений приостановили работу после заявлений абхазских депутатов. Об этом сообщили в посольстве России.

Из-за публичных сомнений со стороны абхазских политических деятелей, включая депутатов Народного Собрания, российская сторона приняла решение о приостановке их деятельности с «учетом уважения к суверенитету независимой Республики Абхазия». Оформление указанных документов для граждан Абхазии перенесут на территорию России.

В апреле 2025 года Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения российских водительских удостоверений для граждан Абхазии. В мае он подписал указ об упрощении получения гражданства РФ для жителей Абхазии и Южной Осетии, исключив требование о пятилетнем проживании в России. В июле глава государства разрешил до августа 2028 года оформлять и менять внутренние паспорта РФ на территории этих республик постоянно проживающим там гражданам.