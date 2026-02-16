В Краснодаре за 5 лет на 15% выросло количество магазинов одежды

По данным геосервиса 2ГИС, за последние пять лет количество магазинов одежды в городах-миллионниках России изменилось незначительно, а в некоторых крупных городах даже выросло. На январь 2026 года в таких городах насчитывается около 34,9 тыс. точек — женской, мужской и детской одежды. Лидируют по числу магазинов Москва (10,5 тыс.), Санкт-Петербург (5,2 тыс.), Екатеринбург и Новосибирск (по 1,9 тыс.), замыкает пятерку Краснодар с 1,8 тыс. торговых точек. В десятку крупнейших по числу магазинов также вошли Челябинск, Казань, Самара, Пермь и Нижний Новгород.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За год с января 2025 по январь 2026 общее количество магазинов одежды в миллионниках снизилось на 11,5% (с 39,4 тыс. до 34,9 тыс.), однако за пять лет сокращение оказалось минимальным: в январе 2021 года насчитывалось 35,7 тыс. точек, то есть падение составило всего 2%. Наибольший рост за пятилетний период зафиксирован в Москве (+13%) и Краснодаре (+15%), сильнее всего сокращение произошло в Нижнем Новгороде (–23%).

Сегмент женской одежды остается крупнейшим: в январе 2026 года в городах-миллионниках функционируют более 26 тыс. магазинов, что на 11,5% меньше, чем годом ранее, но на 2% больше, чем в 2021 году. Магазинов мужской одежды насчитывается около 14,1 тыс., что на 9% ниже показателя января 2025 года, при этом рост за пять лет составил 6%. Сегмент детской одежды демонстрирует наибольшее сокращение: на январь 2026 года действует около 8,1 тыс. точек, что на 16% меньше по сравнению с прошлым годом и почти на 25% ниже, чем в 2021 году.

Вячеслав Рыжков