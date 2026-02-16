Кубань стала одним из лидеров по доле «новой вторички»

По данным платформы «Авито Недвижимость» (имеются в распоряжении «Ъ-Кубань»), за последние пять лет в России увеличилась доля так называемой «новой вторички» — квартир на вторичном рынке, расположенных в домах не старше трех лет. По итогам II половины 2025 года такие объекты составили 10% от всех предложений частных продавцов против 6% в 2021 году.

Эксперты связывают рост как с увеличением объемов нового строительства, так и с сокращением числа выставленных на продажу старых квартир, многие из которых из-за повышения ипотечных ставок 2024–2025 годов были переведены в сегмент долгосрочной аренды.

Региональная структура предложения показывает максимальную долю «новой вторички» в Ростовской области — 17%, а также в Москве внутри МКАД, Ленинградской и Новосибирской областях, а также Краснодарском крае — по 15%. В Санкт-Петербурге показатель составил 13%. За пять лет наибольший рост отмечался в Москве (+9 п.п.) и Новосибирской области (+8 п.п.), в Краснодарском крае показатель увеличился на 1 п.п.

В абсолютных значениях наибольшее количество лотов «новой вторички» сосредоточено в Москве и Краснодарском крае, что в столице связано с программой реновации, а на Кубани — с бурным строительством последних лет и активностью инвесторов. В тройку лидеров по объему также вошла Ростовская область.

Доступнее всего «новая вторичка» предлагалась в Ленинградской области (5,4 млн руб.), Ростовской области (6,4 млн руб.), Башкортостане (6,5 млн руб.), Новосибирской (6,8 млн руб.), Свердловской областях (7,4 млн руб.) и Краснодарском крае (8,1 млн руб.). Наиболее высокие цены зафиксированы в Москве (35,3 млн руб.) и Санкт-Петербурге (13 млн руб.).

В большинстве крупных регионов новые квартиры на вторичном рынке стоят дешевле новостроек. В расчете на квадратный метр «новая вторичка» дешевле на 13% в Башкортостане и Ленинградской области, на 11% — в Московской области, на 9% — в Новосибирской, на 6% — в Татарстане и на 3% — в Краснодарском крае. В двух столицах цена «новой вторички» превышает стоимость новостроек: в Москве на 3%, в Санкт-Петербурге на 12%.

Средний размер квартир «новой вторички» по России составил 51 кв. м. Наибольшие квартиры представлены в Москве (67 кв. м), Татарстане (52 кв. м) и Новосибирской области (49 кв. м), самые компактные — в Ленинградской области (37 кв. м). В Краснодарском крае средняя площадь объекта составила 45 кв. м.

Руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольга Клещеева отметила, что рост доли «новой вторички» выгоден покупателям, которым важно готовое жилье с ремонтом и мебелью в новых ЖК, и одновременно стимулирует конкуренцию на рынке, что поддерживает формирование цен.

Вячеслав Рыжков