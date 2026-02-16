Один человек находится под завалами после взрыва газа в Северском районе Кубани

Прокуратура Северского района организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в станице Крепостной. Инцидент произошел в здании по адресу: ул. Ленина, 16В, возгорания после хлопка не последовало, передает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

По предварительным данным, один человек оказался под завалами. Еще трое жильцов, в том числе двое несовершеннолетних, не пострадали.

На место происшествия направлены оперативные службы, а также исполняющий обязанности прокурора района Виталий Петров. В надзорном ведомстве сообщили, что по итогам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Вячеслав Рыжков