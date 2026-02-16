Потребительский спрос на Кубани в 2025 году вырос на 3%

В 2025 году потребительский спрос в Краснодарском крае вырос на 3% по сравнению с предыдущим годом. Среднемесячные расходы на душу населения составили 64,2 тыс. руб., что на 3,2% выше уровня 2024 года. По этому показателю регион занял 38-е место среди субъектов РФ в рейтинге «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Аналитики оценивали спрос как совокупность оборота розничной торговли, объема платных услуг населению и оборота общественного питания.

Наибольшую динамику продемонстрировал Чукотский автономный округ, где спрос увеличился на 13,8% при среднемесячных расходах 54,2 тыс. руб. Второе место заняла Магаданская область (+10,1%, 58,7 тыс. руб.). В числе лидеров также Удмуртская Республика (+9,2%, 38,5 тыс. руб.) и Кабардино-Балкарская Республика (+8,9%, 43,7 тыс. руб.).

Отрицательная динамика зафиксирована в Ненецком автономном округе, где спрос снизился на 1,1% (44,7 тыс. руб. в месяц). Сокращение также отмечено в Мурманской области (–1%, 53,7 тыс. руб.), Тульской области (–0,91%, 41,1 тыс. руб.) и Ханты-Мансийском автономном округе (–0,16%, 44,9 тыс. руб.).

В целом по России потребительский спрос в 2025 году увеличился на 2,9%, а среднемесячные расходы на душу населения составили 48,8 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков