В акватории порта Сочи 16 февраля пройдут учебные стрельбы

В Сочи 16 февраля в акватории морского порта пройдут плановые учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Мероприятия запланированы в три временных интервала: с 09:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00 и с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Перед началом учений, в 08:50, будет организовано речевое оповещение населения. Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие и учитывать проведение стрельб при планировании нахождения в прибрежной зоне. Подчеркивается, что мероприятия носят учебный характер и направлены на отработку действий военных подразделений.

Мария Удовик