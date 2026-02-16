В Ростовской области выявили отсутствие декларации 436 тысяч тонн зерна

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора в январе 2026 года выявили 112 недостоверных деклараций на зерновые культуры общим объемом 436 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Уточняется, что декларации на злаковые, зернобобовые и масличные культуры были выданы на продукцию без прохождения требуемых процедур подтверждения соответствия регламенту о безопасности. При изучении протоколов испытаний выявили отсутствие исследований на остаточные количества пестицидов.

К примеру, 30 января сотрудники управления выявили факт недостоверного декларирования партии твердой пшеницы весом 50 т. Владельцем зерна определили индивидуального предпринимателя из Зерноградского района, занимающегося производством и реализацией зерновых культур. Всего по состоянию на конец января было вынесено 89 решений о признании деклараций недействительными.

Константин Соловьев