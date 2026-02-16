В январе на Кубани выдали более 45 тысяч кредиток на 4,58 млрд рублей

В январе 2026 года банки выдали россиянам 969,44 тыс. кредитных карт — это минимальный показатель за последние четыре года, следует из данных Объединенного кредитного бюро. По сравнению с декабрем 2025 года объем выдач сократился на 26% (с 1,31 млн карт), в годовом выражении — на 18% (в январе 2025 года было оформлено 1,18 млн карт). На Кубани выдали более 45 тыс. кредиток на 4,58 млрд руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Совокупный лимит по новым кредитным картам также опустился до четырехлетнего минимума и составил 100,08 млрд руб., что на 32% ниже декабрьского уровня (146,95 млрд руб.). По сравнению с январем прошлого года показатель снизился на 24% — тогда банки одобрили лимиты на 131,19 млрд руб. Средний лимит по карте за месяц сократился на 9 тыс. руб., до 103 тыс. руб. против 112 тыс. руб. в декабре; в годовом сопоставлении снижение составило 8 тыс. руб.

Полная стоимость кредита (ПСК) по картам зафиксирована на уровне 50,38% против 50,53% месяцем ранее. Год назад показатель составлял 42,85%.

Как отметил гендиректор ОКБ Михаил Алексин, январское падение объясняется сезонным фактором — продолжительными праздниками, традиционно сдерживающими активность в розничном кредитовании. При этом ставки по кредитным картам остаются выше 50%, что одновременно ограничивает спрос со стороны заемщиков и заставляет банки сокращать одобряемые лимиты в рамках макропруденциальных требований ЦБ. По данным бюро, число активных пользователей кредитных карт превысило 28 млн человек, что указывает на высокую степень насыщенности рынка и может дополнительно сдерживать его дальнейший рост.

В региональном разрезе наибольший объем лимитов в январе пришелся на Москву — 72,63 тыс. карт с общим лимитом 9,66 млрд руб. и средним лимитом 133 тыс. руб. (снижение выдач к декабрю на 24%, лимитов — на 27%). В Московской области оформлено 58,64 тыс. карт на 7,06 млрд руб. со средним лимитом 120 тыс. руб. (–25% и –28% соответственно). В Санкт-Петербурге выдано 42,41 тыс. карт на 5,13 млрд руб. (–27%), средний лимит составил 121 тыс. руб.

В Краснодарском крае банки оформили 45,57 тыс. кредитных карт на 4,58 млрд руб., средний лимит — 101 тыс. руб.; объем выдач сократился на 27%, общий лимит — на 33%. В Свердловской области выдано 31,47 тыс. карт на 3,11 млрд руб. со средним лимитом 99 тыс. руб. (–24 и –29% соответственно).

Вячеслав Рыжков