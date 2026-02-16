Госдума одобрила в первом чтении законопроект Минэкономики об увеличении предельного количества сверхурочных часов. Поправки к Трудовому кодексу предусматривают двукратное увеличение допустимого объема переработки. По замыслу разработчиков, нововведения помогут легализовать уже существующие в российских компаниях сверхчасы. Руководитель HR-академии в Краснодаре Элла Деткова рассказала «Ъ-Кубань» о плюсах и минусах этой законотворческой инициативы.

Элла Деткова

Фото: предоставлено автором

«Повышение годового лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов — это, по сути, попытка привести норму в соответствие с практикой. Во многих компаниях переработки уже существуют, но не всегда корректно учитываются и оплачиваются.

Потенциальный плюс инициативы — в "обелении" сверхурочки и более понятных правилах оплаты, а также в том, что расширение лимита возможно только при наличии коллективного договора или отраслевого соглашения, то есть через механизмы социального партнерства. Одновременно это решение несет некоторые риски.

Сверхурочная работа не должна становиться новой нормой и заменять грамотное планирование, наем и организацию смен. Ключевая уязвимость — реальная добровольность: даже при формальном согласии работник может сталкиваться с давлением через премии, графики и управленческие ожидания. Медицинские осмотры и диспансеризация — полезная мера, но они не устраняют главный фактор риска: систематическую переработку и связанную с ней усталость, ошибки и выгорание.

Если законопроект будет двигаться ко второму чтению, я бы считала принципиальным усилить две вещи: прозрачный учет (чтобы сверхурочка фиксировалась и подтверждалась процедурно) и защиту права на отказ без любых негативных последствий. Тогда инициатива действительно может работать как инструмент защиты работников и легализации выплат, а не как расширение возможностей "закрывать дефицит" переработками».