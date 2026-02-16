Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В поселке Волна Темрюкского района полностью потушили пожар после атаки БПЛА

Пожар в поселке Волна Темрюкского района, возникший после атаки беспилотников, полностью ликвидирован. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, открытое горение второго очага было устранено 16 февраля в 00:35, а к 6:00 возгорание полностью потушили.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в ночь на 15 февраля регион подвергся массированной атаке украинских БПЛА. По его словам, средства ПВО отражали удары с позднего вечера и на протяжении всей ночи. В результате в поселке Волна были повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все