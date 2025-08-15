Бренди выдыхается

Розничные продажи коньяков и бренди в России в январе—июле 2025 года сократились почти на 10% год к году. Это самое выраженное снижение среди категорий крепкого алкоголя. Спрос падает в первую очередь на недорогой коньяк. Из-за роста минимальной розничной цены и проблем с поставками продукции из Армении его потребители переориентируются на доступные джин и виски: в этих категориях продажи только растут.

Розничные продажи коньяков (бренди) в России в январе—июле составили 7,1 млн декалитров (дал), сократившись на 9,8% год к году, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Это самое выраженное снижение в категории спиртного крепче 9%. Реализация водки за тот же период сократилась на 4,2%, до 41,3 млн дал. Спрос на ликеро-водочные изделия за семь месяцев года вырос на 15,3% год к году, до 1,3 млн дал, прочее крепкое спиртное прибавило 4,3%, до 8,06 млн дал.

Розничные продажи алкоголя* в России в январе—июле 2025 года Выйти из полноэкранного режима Категория Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%) Алкогольная продукция* в целом 114656,7 -12,1 Алкоголь крепче 9% 66777,5 -1,3 Водка 41360,5 -4,2 Ликеро-водочные изделия 10232,2 15,3 Коньяк 7123,9 -9,8 Другое спиртное крепче 9% 8060,9 4,3 Слабоалкогольная продукция 1090,4 -88,9 Вино тихое 32157,9 -1,5 Вино игристое 11385,1 -3 Виноградосодержащие напитки без этилового спирта 141,7 -61,6 Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом 803,7 -11 Вина ликерные 673,8 -11,8 Плодовая алкогольная продукция 1626,3 -74,8 Открыть в новом окне *Без учета пива, сидра, пуаре и медовухи. Источник: Росалкогольтабакконтроль.

По данным «Нильсен», в январе—июне 2025 года натуральные продажи бренди в России в рознице снизились на 9,6% год к году. Это также самая заметное снижение в категории крепких напитков. Интерес к водке за первое полугодие снизился на 3,5%. На долю бренди, согласно «Нильсен», проходится 9,3% от общего объема денежных продаж алкоголя в России. По этому показателю он уступает лишь водке (26,5% оборота) и пиву (43,2%).

Президент компании Ladoga (дистрибутор французских коньяков Roullet, Favraud, Hardy) Вениамин Грабар говорит, что спрос на бренди с начала года сократился на 8%. Тенденцию эксперт связывает с резким повышением минимальной розничной цены. С 1 января для бренди значение было увеличено на 17,12%, до 472 руб. за 0,5 л, коньяка — на 17,09%, до 651 руб.

Коньяк — категория, сильно зависящая от стоимости, говорит президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Спрос, по его мнению, снизился на бренди «первой цены». Потребители недорогого коньяка переориентировались на другой крепкий алкоголь — виски и ром, считает господин Грабар. По данным «Нильсен», натуральные продажи виски в январе—июне выросли на 9,4% год к году, джина — на 12,7%, рома — на 17,1%. Продажи, по словам господина Московского, удалось удержать бренди, расфасованному в небольшую тару — 100–250 мл.

Премиальную продукцию снижение потребительского интереса не затронуло. Натуральные продажи французских коньяков, по данным «Нильсен», в январе—июне прибавили 2,4% год к году. Но в общей структуре розничных продаж алкоголя доля этой категории остается незначительной. Вениамин Грабар говорит, что в июне спрос на французские коньяки вырос на 21,1% год к году, в июле — на 18,8%.

Но цены — не единственный фактор сокращения продаж доступного коньяка. Коммерческий директор Stellar Group (коньяк Old Barrel) Александр Гревцов обращает внимание на сложности с поставками продукции из Армении: из-за новых требований по сертификации качества возникли длительные простои на границе Грузии и России. «Прямых запретов нет, но на таможне "итальянская забастовка"»,— утверждает другой собеседник “Ъ” на алкогольном рынке.

Армянская продукция, по оценкам источника “Ъ”, формирует 20% ассортимента бренди в России. В структуре импорта ее доля в этом сегменте — 50%. 11 июня News.am со ссылкой на Минэкономики Армении сообщало, что Грузия может намеренно блокировать поставки алкоголя в Россию. На КПП «Верхний Ларс», по данным издания, в тот момент находились несколько десятков грузовиков с коньяком. Господин Гревцов не исключает, что на продажах коньяка в России могут сказываться и ограничения на продажу алкоголя в отдельных регионах.

Вениамин Грабар ожидает, что снижение продаж бренди в России будет прослеживаться и по итогам года. Накопленного падения рынку уже не отыграть, хотя осенью ситуация может выправиться, считает господин Гревцов. Эксперт надеется на стабилизацию ситуации с поставками из Армении. Производство собственных коньяков в России, согласно РАТК, в январе—июле составило 4,04 млн дал, снизившись на 19,3% год к году. Выпуск коньячного дистиллята сократился почти вдвое, до 15,3 млн дал.

Владимир Комаров