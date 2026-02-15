В Краснодаре хирурги спасли трехмесячного ребенка с опухолью почки

В Детской краевой клинической больнице хирурги спасли жизнь трехмесячному ребенку с нефробластомой — злокачественной опухолью почки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава краевого минздрава Евгений Филиппов.

Фото: пресс-служба ДККБ Краснодарского края Фото: пресс-служба ДККБ Краснодарского края

По словам господина Филиппова, ребенок родился здоровым и развивался согласно срокам. Однако через некоторое время родителей встревожило стремительное увеличение у малыша живота. После обследования ребенка экстренно направили в онкологическое отделение детской больницы. При весе малыша 6 кг масса новообразования составила около 1,5 кг.

«Операционная бригада провела сложную операцию по удалению опухоли почки. Несмотря на крайне юный возраст пациента и высокие риски, вмешательство прошло успешно»,— отметил глава минздрава края.

После операции ребенок находится под наблюдением медиков и получает все необходимое лечение.

Андрей Николаев