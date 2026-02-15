В Адыгее легковушка с пассажирами съехала в реку, два человека погибли

В Главное управление МЧС России по Республике Адыгея поступила информация о том, что в поселке Усть-Сахрай Майкопского района легковой автомобиль съехал в реку Сахрай. Сразу после получения сообщения на место происшествия были направлены спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда и оперативная группа ГУ МЧС России по региону, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Адыгее

По данным ведомства, в автомобиле находились шесть человек, четверо из них самостоятельно выбрались на берег.

По состоянию на 13:30 спасателями были найдены тела двух пассажиров 1988 и 2008 года рождения. В поисково-спасательных работах участвовали 28 человек, шесть единиц техники и одно плавсредство.

Ведется обследование реки в районе происшествия. Спасатели продолжают выяснять все обстоятельства инцидента. Информация о причинах ДТП уточняется.

Андрей Николаев