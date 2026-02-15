В тоннеле Сочи водитель легковушки устроил ДТП, в котором пострадал ребенок

Авария произошла 14 февраля около 14:00 на трассе А-149 «Адлер — Красная Поляна», сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211440» двигался с превышением скорости и съехал на левую обочину на закруглении дороги, в результате чего врезался в бетонное сооружение тоннеля.

После удара автомобиль откинуло на проезжающий Chevrolet, которым управляла 38-летняя женщина. В результате столкновения пострадал 11-летний пассажир иномарки, которому была оказана медицинская помощь. Ведется проверка всех обстоятельств ДТП.

Андрей Николаев