В тоннеле Сочи водитель легковушки устроил ДТП, в котором пострадал ребенок
Авария произошла 14 февраля около 14:00 на трассе А-149 «Адлер — Красная Поляна», сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211440» двигался с превышением скорости и съехал на левую обочину на закруглении дороги, в результате чего врезался в бетонное сооружение тоннеля.
После удара автомобиль откинуло на проезжающий Chevrolet, которым управляла 38-летняя женщина. В результате столкновения пострадал 11-летний пассажир иномарки, которому была оказана медицинская помощь. Ведется проверка всех обстоятельств ДТП.