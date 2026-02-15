«Народный фронт» создан в мае 2011 года по инициативе Владимира Путина. В октябре 2012 года президент предложил сделать его общероссийским движением, учредительный съезд «Народного фронта» прошел в «Манеже» 11–12 июня 2013 года. Главными задачами организации были названы контроль над исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и поддержка важных для страны и граждан инициатив. Отделения «Народного фронта» созданы во всех субъектах РФ.

С 2022 года «Народный фронт» занимается сбором средств для бойцов СВО. Стоимость техники, амуниции и иных вещей, переданных для поддержки военнослужащих и мирных жителей Курской, Белгородской областей, а также новых регионов РФ, превысила 62 млрд руб.

Представители «Народного фронта» регулярно участвуют в праймериз «Единой России». На последних выборах в Госдуму в сентябре 2021 года мандаты получили 44 кандидата, представляющих «Общероссийский народный фронт».

В центральном штабе «Народного фронта» состоят 86 человек, среди них заслуженные деятели искусств, спортсмены, политики, правозащитники и журналисты. Действующие сопредседатели движения — гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль, первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, ответственный секретарь общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, руководитель образовательного фонда «Талант и успех», председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева. Руководитель исполнительного комитета «Народного фронта» — Михаил Кузнецов.