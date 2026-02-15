Жителя Гулькевичского района Кубани мошенники обманули на 1 млн рублей

Житель Гулькевичского района потерял в общей сложности около 1 млн руб., зарегистрировавшись на интернет-платформе и переводя лжесотрудникам сайта накопления и кредитные средства. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 22-летний житель Гулькевичского района зарегистрировался на интернет-платформе, после чего с ним связался якобы сотрудник сайта и предложил помочь в заключении сделок на бирже. В течение нескольких дней молодой человек переводил собственные накопления и кредитные средства на брокерский счет, вложив в около 1 млн руб. Когда он попробовал вывести деньги, то обнаружил, что счет заблокирован.

