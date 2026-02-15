Следующие через Ростов поезда из Крыма задерживаются в пути до семи часов

Из-за приостановки движения по Крымскому мосту в пути следования задерживаются пассажирские поезда, идущие через Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

С отставанием от графика от 30 минут до 7 часов следуют поезда №7 Севастополь — Санкт-Петербург, №8 Санкт-Петербург — Севастополь, №27 Симферополь — Москва, №28 Москва — Симферополь, №67 Симферополь — Москва, №77 Симферополь — Санкт-Петербург, № 78 Санкт-Петербург — Симферополь, №91 Севастополь — Москва, №92 Москва — Севастополь, №195 Симферополь — Москва и №196 Москва — Симферополь.

Как отметили в пресс-службе железной дороги, в настоящее время движение возобновлено, принимаются меры по сокращению времени задержки поездов.

Наталья Белоштейн