Галузин: Украина не ответила на предложения РФ о создании центра контроля огня

Украина не ответила на предложение России создать двусторонний центр мониторинга и контроля режима прекращения огня. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы МИД РФ господин Михаил Галузин.

«Киевом оставлены без ответа наши предложения о повышении эффективности переговорного процесса за счет создания […] рабочих групп для решения военных, политических и гуманитарных вопросов. Не последовало внятной реакции и на нашу готовность повысить уровень глав делегаций», — сказал он.

Господин Галузин уточнил, что стамбульский формат официально не закрыт. Москва из переговоров не выходила. В 2025 году там прошли три раунда консультаций — в мае, июне и июле. В ноябре 2025 года МИД Украины объявил о прекращении переговоров в Стамбуле, сославшись на отсутствие прогресса.